«Мы будем биться без правил»: что известно о конфликте украинских спортсменов — боксёра Усика и борца Грицая

Украинский борец Богдан Грицай заявил, что намерен биться со своим соотечественником, абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком без правил и уже собрал для поединка октагон. Причиной для вызова послужило недовольство спортсмена пророссийскими, на его взгляд, высказываниями Усика в фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе». В свою очередь, уроженец Симферополя пригласил Грицая на ринг и напомнил, что волен сниматься в любых картинах. А серебряный призёр ОИ-2016 Жан Беленюк предложил свою кандидатуру в роли судьи потенциального противостояния.

«Раз ты бросил вызов, я выбираю способ, как биться»

Украинский борец Богдан Грицай опубликовал на своём YouTube-канале второе видеообращение к абсолютному чемпиону мира по боксу Александру Усику и вновь вызвал соперника на бой без правил.

Ранее Усик отказался от этого предложения и изъявил желание встретиться на ринге, однако обладатель бронзовых медалей чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе в возрастной категории до 23 лет намерен сделать всё, чтобы боксёр принял его условия. Вместе с друзьями Грицай даже соорудил октагон для поединка.

«Ты призвал нас становиться в очередь. Хорошо, но я первый в этой очереди. Я даже место после твоего заявления про готовность биться приготовил. Пять часов собирали. Поэтому давай биться, Александр, потому что даже в твоём последнем видео слишком много вранья», — заявил борец.

По мнению Грицая, Усик изначально сам повёл речь о бое без правил, когда в начале мая опубликовал шуточный ролик в Instagram, в котором отправлял в нокаут «диванного эксперта».

«Я не буду словоблудить, как ты, и говорить: «Раз ты бросил вызов, я выбираю способ, как биться. Потому, как борец, выбираю правила вольной борьбы». Какой же это дешёвый трюк. Я же понимаю, что тебя и в шахматы учили играть по правилам бокса. Поэтому подчёркиваю: мы будем биться без правил. Без любых правил», — подчеркнул борец.

Несмотря на то что проведение поединка выглядит маловероятным, готовность судить его уже выразил другой известный украинский борец Жан Беленюк, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а ныне депутат Верховной рады.

«Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и беспристрастность гарантирую. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не положено», — написал Беленюк в Facebook.

А в некоторых букмекерских конторах страны даже можно поставить деньги на исход противостояния. Победа Усика оценивается коэффициентом 1,20, а Грицюка — 4,25.

«После этого боя ты усвоишь урок»

Начало конфликту положил фильм на православную тему «Здравствуй, брат, Христос Воскресе». В съёмках помимо Усика принял участие ещё один именитый украинский боксёр, обладатель трёх чемпионских поясов Василий Ломаченко.

Нашумевшая картина увидела свет 5 мая. Помимо Усика и Ломаченко в ней снялись российские спортсмены: боксёр Александр Трубников и боец MMA Алексей Назаров. Фильм был опубликован на Youtube-канале российского монастыря «Корсунская пустынь». В описании говорится, что он рассказывает «о вере, дружбе братьев во Христе».

Негодование же на Украине вызвали в частности слова Усика о том, что он не разделяет людей по национальностям.

«В первую очередь я общаюсь с человеком, и мне не важно, какой он национальности или в каком городе живёт. Если этот человек ко мне с добротой относится, то и я так же к нему отношусь. С ребятами, которые живут в Москве, мы тренировались и пили чай из одной чашки, ели кашу из одной миски, когда маленькими были. А сейчас кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком? Я буду продолжать с ним дружить», — рассказал Усик.

А Ломаченко вовсе назвал россиян, украинцев и белорусов одним народом.

«Честно говоря, это не укладывается в моей голове. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Я всё время думал о том, что мы — единый народ. Мы все —православные христиане, и мы живём на одной земле. Сегодня нам пытаются подменить принципы и веру», — подчеркнул боксёр.

Картина вызвала неоднозначные отзывы на Украине, и спустя пару дней после её выхода Усик с Ломаченко попали в базу сайта «Миротворец». В РФ спортсменов, напротив, поддержали, а президент Федерации бокса России Умар Кремлёв даже призвал предоставить им гражданство.

Не слишком понравился фильм и Грицюку, который решил вызвать абсолютного чемпиона мира на бой якобы в ответ на шуточный ролик боксёра, в котором тот отправляет в нокаут «диванного эксперта» со словами «Прежде чем что-то сказать, подумайте, однажды вы можете войти не в ту дверь».

«Я и есть тот диванный эксперт, который стебётся с твоих «ватных» видео, твоих малограмотных комментариев, детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без любых правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты усвоишь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксёра, являются недопустимыми», — заявил Грицай.

«Моя страна — Украина, и вы меня отсюда не выгоните»

Боксёр ответил на его предложение спустя несколько дней. Специально для Грицая он записал в Instagram десятимутный ролик. В первую очередь чемпион подчеркнул, что не намерен соглашаться на бой без правил. Всех желающих подраться с ним Александр пригласил в ринг, но для начала призвал их пройти медобследование.

«Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой — ты бросил мне вызов и кинул в меня перчатку. Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам», — заявил Усик.

По словам боксёра, он не может принимать абсолютно все поступающие ему вызовы, иначе «стёр бы руки по локоть». Но смелость Грицая Александр без внимания не оставил, отметив, что тот не побоялся обратиться к нему в специальном видеоролике.

Усик также призвал не разделять Украину «на верующих и неверующих» и подчеркнул, что может сниматься в тех фильмах, в которых посчитает нужным. Всех недоброжелателей боксёр призвал просто принять его точку зрения.

Ответил абсолютный чемпион мира и на обвинения в том, что фильм «Здравствуй, брат, Христос Воскресе» является российским. По словам спортсмена, часть картины с его и Ломаченко участием была снята на территории Украины. Также Александр подчеркнул, что является украинцем.

«Моя страна — Украина. Я здесь живу, тут вырос. Если бы хотел куда-то уехать, уже давно бы это сделал. Я не хочу никуда уезжать, и вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдёргивайте из контекста, не разделяйте украинский народ. Мы — украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты. У меня в паспорте написано «украинец», — напомнил Усик.

Он также напомнил, что своими победами приноит пользу Украине.

«Я долго шёл к тому, чтобы завоёвывать титулы для страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну. И страну благодаря этому знают. Флаг поднимается. В кино показано, как бог изменил мою жизнь. Вы выдёргиваете из контекста, берёте видео, которые мы записываем. За счёт этого у вас появляется больше подписчиков, просмотров. Ну, друзья, если так, давайте хотя бы делать правильно. Мы же можем обратиться к юристам, вы хотя бы роялти платите какие-то за то, что просмотры получаете», — отметил Усик.