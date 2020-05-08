«Ребят необходимо поддержать»: как в России отреагировали на включение Усика и Ломаченко в базу «Миротворца»

Включение боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу сайта «Миротворец» не стоит воспринимать всерьёз. Об этом заявил экс-обладатель пояса в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев. Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв поддержал украинских спортсменов и отметил, что они не боятся высказывать свою позицию, несмотря на возможные последствия. Его коллега Сергей Кривоносов положительно оценил предложение в случае необходимости предоставить спортсменам российское гражданство.

Украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко оказались в неоднозначной ситуации из-за съёмок в российском фильме «Здравствуй, брат, Христос воскресе!». Они были включены в базу данных сайта «Миротворец», авторы которого обвинили абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе и чемпиона мира в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO в том, что те «встали на сторону предателей Украины».

По мнению экс-обладателя пояса в тяжёлом весе по версии WBA Николая Валуева, сайт «Миротворец» не стоит воспринимать всерьёз.

«Принцип попадания туда непонятен, никто не разъясняет, чем это грозит. Не знаю, какое значение это имеет для граждан Украины и самих Усика и Ломаченко, но для остальных это просто сайт, не более того. Никакого значения это не имеет. Думаю, что и сами боксёры всерьёз к произошедшему не отнесутся, если только это не помешает их пребыванию на родине», — предположил Валуев в разговоре с RT.

В свою очередь, депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв согласился с мнением коллеги и назвал «сомнительной» украинскую базу данных. Он выразил восхищение действиями Усика и Ломаченко, в очередной раз не побоявшихся высказать свою позицию.

«Перед такими ребятами, которые не боятся агрессии со стороны националистических движений Украины, можно только снимать шляпу. Например, Усик неоднократно выступал за улучшение отношений между нашими странами, между братскими народами. Поэтому этими боксёрами нужно только восторгаться. А фильм стал неким логическим продолжением их деятельности», — прокомментировал произошедшее Свищёв.

Он отметил значимость действий Усика и Ломаченко, которые на собственном примере показывают, как необходимо относиться к напряжённым отношениям между Россией и Украиной.

«Считаю, что ребят необходимо поддержать, потому что на их примере и должны выстраиваться отношения между странами. Важно, что такие заявления исходят от великих спортсменов, заслуживших признание во всём мире благодаря своим успехам. Они родились ещё в те времена, когда мы были единой страной, поэтому сейчас пропагандируют сближение братских народов. По моему мнению, что бы ни происходило между нами, это временно и ситуация нормализуется. А пока Усик и Ломаченко могут рассчитывать на то, что у них всегда будет огромное количество друзей как на Украине, так и в России», — добавил Свищёв.

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Недоумение по поводу произошедшего выразила и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По её словам, спортсмены иначе воспринимают политическую обстановку, поэтому неправильно осуждать их за высказывания.

«Спортсмены — люди мира, и деление на национальности для них неприемлемо, это даже зафиксировано в Олимпийской хартии. У нас совсем другое восприятие. Особенно это развито у представителей единоборств. Они с уважением относятся не только к коллегам по сборным, но и к соперникам. Думаю, ребята именно это и имели в виду. Поэтому политическая ситуация не изменила их отношение к России. С этой точки зрения включение их в базу «Миротворца» совершенно неправильно», — уверена Журова.

С конкретным предложением выступил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв. Он выразил уверенность в том, что большая часть жителей Украины поддерживает прославленных боксёров, а участием их в фильме недовольны те, кто «выполняет поручения за доллары». При этом функционер выразил готовность помочь боксёрам получить российское гражданство, если в этом возникнет необходимость.

«Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков на Украине, в России и по всему миру», — приводит слова Кремлёва «Спорт-Экспресс».

Инициативу Кремлёва поддержал депутат Госдумы Сергей Кривоносов.

«Никакие чиновники не имеют права обвинять великих спортсменов, выступающих под флагом Украины. Все, кто придерживается наших убеждений, достойны российского гражданства. Если понадобится, парламент и лично я как депутат их поддержим», — заявил Кривоносов.

В свою очередь, Свищёв выразил уверенность в том, что многократным чемпионам мира по боксу будут рады в любой стране. При этом он сомневается, что им придётся пойти на смену гражданства.

«Спортсменов с таким именем примут в любой стране мира. Но у Усика и Ломаченко есть родина, которую они любят и за которую они переживают. Поэтому они и переживают за нормализацию отношений. Они сами решат, где им комфортнее жить. Но надеюсь, проблем у них не возникнет», — добавил Свищёв.

Схожую позицию высказала и Журова. Комментируя слова Кремлёва, она предположила, что в ФБР опасаются за безопасность боксёров, поэтому заранее решили предложить им помощь.

«Не думаю, что их выдворят из страны, лишат гражданства. Но если в их адрес начнутся гонения, возможно, им придётся пойти на этот шаг. Сами ребята вряд ли на это пойдут. Они хотят выступать за свою страну, при этом не теряя отношения с Россией только из-за того, что политики никак не могут договориться. Для них принципиальнее, чтобы народы жили в дружбе. У нас решили предвосхитить возможную ситуацию, когда на них начнутся гонения, и протянуть руку помощи. Это нормальный человеческий жест», — заключила Журова.

Документальный фильм «Здравствуй, брат, Христос воскресе!» появился на YouTube-канале монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь. В нём показана жизнь церкви, а главные герои рассказывают о своём отношении к религии, взаимоотношениях между двумя народами и дружбе с российскими спортсменами.

«У меня очень много друзей в России, родственники, соперники. Я со всеми общаюсь, со всеми дружу, поддерживаю отношения. Не могу просто так перестать это делать, только потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей. Это не укладывается в моей голове. По сути, мы являемся одним народом. С детства для меня не было разницы — Россия, Украина, Белоруссия… А сегодня нам пытаются подменить все принципы», — заявил Ломаченко.

Усик также подчеркнул, что у него много знакомых в разных городах мира, поэтому национальность для него не имеет значения.

Спустя два дня после выхода фильма стало известно, что Усик и Ломаченко были занесены в базу сайта «Миротворец». Их данные оказались в разделе «Чистилище», куда попадают те, кто, по мнению создателей сайта, допустил антиукраинские действия или высказывания. В качестве причин было указано: «отрицание российской агрессии», «манипуляция общественно-значимой информацией», «выступление против независимости Украинской православной церкви от Российской православной церкви» и другое.