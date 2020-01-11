Украинский боксёр Ломаченко ответил на критику после публикации ролика с российскими солдатами

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Чемпион мира по боксу в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко отреагировал на критику в свой адрес после публикации видео с представителями российских вооружённых сил.
Украинский боксёр Ломаченко ответил на критику после публикации ролика с российскими солдатами
  • Reuters

После публикации спортсмена обвинили в симпатии к российским солдатам. Ломаченко же в ответ выложил видео в Instagram, в котором в стихотворной форме объяснил, что суть поста была не в стране, а в религии. 

На счету Ломаченко 14 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В последнем бою он одолел британца Люка Кэмпбелла.

Ранее россиянин Александр Беспутин назвал лучшего боксёра современности.

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