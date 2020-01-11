Украинский боксёр Ломаченко ответил на критику после публикации ролика с российскими солдатами
- Reuters
После публикации спортсмена обвинили в симпатии к российским солдатам. Ломаченко же в ответ выложил видео в Instagram, в котором в стихотворной форме объяснил, что суть поста была не в стране, а в религии.
На счету Ломаченко 14 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В последнем бою он одолел британца Люка Кэмпбелла.
Ранее россиянин Александр Беспутин назвал лучшего боксёра современности.