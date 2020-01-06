Беспутин назвал лучшего боксёра современности

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Чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин считает, что украинец Василий Ломаченко является лучшим боксёром современности.
Беспутин назвал лучшего боксёра современности
  • © Александр Беспутин
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«Ломаченко? Да, считаю его лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории», — сказал Беспутин в интервью RT.

При этом россиянин затрудняется ответить по поводу лучшего боксёра в полусредней весовой категории.

«Если я назову кого-то, то, получается, недооцениваю себя самого (смеётся). А про себя говорить слишком пафосно. Думаю, сейчас у нас много хороших боксёров. Тот же Кроуфорд — мощный спортсмен и на данный момент один из лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Эррол Спенс тоже очень сильный. Полусредний вес всегда славился конкуренцией и яркими противостояниями. Нынешняя ситуация — не исключение. Есть масса различных имён, за счёт которых можно укрепить свои позиции», — заявил спортсмен.

Ранее Беспутин объяснил, почему не проводит бои в России.

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