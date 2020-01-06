Беспутин объяснил, почему не проводит бои в России

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Чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин объяснил, почему не проводит свои поединки на родине.
Беспутин объяснил, почему не проводит бои в России
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«Это связано с тем, что у меня американский промоутер, поэтому все мои поединки, за исключением последнего, проходили на территории США. Но надеюсь в ближайшем будущем это исправить, возможно, защита титула состоится уже на родной земле. На данный момент это просто моё желание. Но мысль материальна, поэтому будем думать о хорошем», — сказал Беспутин в интервью RT.

Ранее Беспутин победил Раджаба Бутаева и стал чемпионом WBA в полусреднем весе.

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