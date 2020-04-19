Украинский боксёр Усик высказался о Зеленском

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Боксёр Александр Усик поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.
Украинский боксёр Усик высказался о Зеленском
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«Он один, у него нет команды. Кто-то скажет, что я его защищаю. Я его не защищаю, но у него нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны, чтобы наша страна, как цветок, расцветала. У нас очень много есть ресурсов, всего-всего-всего. Но нет команды, каждый хочет заработать», — сказал Усик в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его мнению, Зеленский не сможет ничего сделать один, а если даже захочет, то ему вряд ли позволят. Он также подчеркнул, что ему не жалко Зеленского, так как президент понимал, на что шёл, когда выдвигался на выборы.

Ранее чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал, что хотел бы провести бои с Усиком и Саулем Альваресом.

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