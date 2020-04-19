Бетербиев рассказал, что хотел бы провести бои с Усиком и Альваресом

Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал, какие бои он бы хотел провести больше всего.

«Какие три боя хотел бы получить больше всего? С Александром Усиком, Саулем Альваресом и, наверное, объединительный бой за все четыре пояса в полутяжёлом весе», — рассказал Бетербиев в интервью пресс-службе Российской федерации бокса.

Следующий бой между Бетербиевым и Мэном Фаньлуном, который должен был состояться в Канаде 28 марта, был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.