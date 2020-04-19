Бетербиев рассказал, что хотел бы провести бои с Усиком и Альваресом
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«Какие три боя хотел бы получить больше всего? С Александром Усиком, Саулем Альваресом и, наверное, объединительный бой за все четыре пояса в полутяжёлом весе», — рассказал Бетербиев в интервью пресс-службе Российской федерации бокса.
Следующий бой между Бетербиевым и Мэном Фаньлуном, который должен был состояться в Канаде 28 марта, был перенесён из-за пандемии коронавируса.
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