Джошуа вызвал Фьюри на бой

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Британский боксёр, чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа обратился к своему соотечественнику Тайсону Фьюри, который владеет чемпионскими поясами по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Джошуа вызвал Фьюри на бой
  • Reuters

«Если ты считаешь себя лучшим, то дерись со мной. У меня есть пояса, потому такой бой имеет смысл. Итог нашего поединка определит сильнейшего боксёра в тяжёлом весе. И это будет бесспорно. Определить лучшего можно только одним путём — я должен сразиться с Тайсоном Фьюри, ему нужно выйти на бой с Энтони Джошуа», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

В следующем поединке Тайсон Фьюри должен в третий раз встретиться с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Ранее сообщалось, что третий бой между Фьюри и Уайлдером состоится 3 октября в Лас-Вегасе.

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