СМИ: Третий бой между Фьюри и Уайлдером состоится 3 октября в Лас-Вегасе
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Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер в своём Twitter.
Отмечается, что гонорар Уайлдера составит 40% от поединка, а Фьюри — 60%.
В первом поединке между Фьюри и Уайлдером была зафиксирована ничья. Британец выигрывал по очкам, но в концовке встречи дважды оказывался в нокдауне. Во втором бою, который прошёл, 22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде, нанеся американцу первое поражение в карьере.
Ранее сообщалось, что Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация.