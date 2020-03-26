СМИ: Третий бой между Фьюри и Уайлдером состоится 3 октября в Лас-Вегасе

Третий бой между чемпионом мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером состоится 3 октября в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер в своём Twitter.

Отмечается, что гонорар Уайлдера составит 40% от поединка, а Фьюри — 60%.

В первом поединке между Фьюри и Уайлдером была зафиксирована ничья. Британец выигрывал по очкам, но в концовке встречи дважды оказывался в нокдауне. Во втором бою, который прошёл, 22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде, нанеся американцу первое поражение в карьере.

Ранее сообщалось, что Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация.