Последний поход за титулом: почему бой с Уайтом — один из самых важных в карьере Поветкина

22 августа в Брентвуде российский боксёр Александр Поветкин сразится с британским тяжеловесом Диллианом Уайтом. В случае победы россиянин не только станет обладателем временного титула по версии WBC, но и получит статус первого претендента на звание абсолютного чемпиона мира, которым владеет Тайсон Фьюри. Почему поединок с Уайтом является одним из самых важных в карьере Поветкина — в материале RT.

В субботу Александр Поветкин предпримет третью и, возможно, последнюю попытку получить статус первого претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Российский боксёр, которому в начале сентября исполнится 41 год, встретится с британцем Диллианом Уайтом, а победитель получит не только пояс WBC Diamond, но и право помериться силами с обладателем абсолютного звания в лице Тайсона Фьюри. Однако добиться этого будет очень непросто, ведь уроженца Ямайки можно смело назвать одним из самых опасных оппонентов за всю карьеру Русского Витязя.

На данный момент Уайт входит в число трёх лучших тяжеловесов по версии авторитетного журнала The Ring и уже более 1000 дней является первым претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета. Это звание он получил ещё 28 октября 2017 года, когда единогласным решением судей победил финна Роберта Хелениуса, но с тех пор он так и не подрался с обладателем пояса. Дважды причиной тому стала организация битв между на тот момент действующим чемпионом Деонтеем Уайлдером и Фьюри, а ещё раз в дело вмешались антидопинговые агентства. После удачной схватки с Оскаром Ривасом проба А спортсмена оказалась положительной, из-за чего он временно был лишён своего статуса. Результат пробы Б подтвердил невиновность британца, но момент был упущен.

При этом не исключено, что даже в случае успеха в бою с россиянином Уайту также не удастся с ходу побороться за трофей в 2021 году. WBC уже давно ведёт переговоры об организации третьей дуэли между Фьюри и Уайлдером, а на горизонте маячит супербитва между Тайсоном и Энтони Джошуа.

Стоит отметить, что схватка пройдёт в Fight Camp в Брентвуде, неподалёку от Лондона. Изначально битва между Поветкиным и Уайтом должна была состояться ещё в мае 2020 года, но дважды переносилась. Сначала пандемия коронавируса заставила отложить её проведение до конца июля, а уже затем было решено устроить её во второй половине августа. Интересно, что второй раз скорректировать планы заставило возобновление футбольной Лиги чемпионов.

Можно смело сказать, что Уайт входит в пятёрку самых опасных противников в карьере Поветкина. Он заведомо уступает лишь Джошуа и Владимиру Кличко, но остальным вполне может дать фору. В частности, это касается последнего соперника россиянина — Майкла Хантера. Да, в последнее время американец добился неплохого прогресса и даже взял верх над Александром Устиновым и Сергеем Кузьминым, но послужной список британца куда внушительнее. Помимо Хелениуса, его «жертвами» стали бывшие соискатели поясов Дерек Чисора и Мариуш Вах, а также экс-чемпион WBO Джозеф Паркер. На данный момент в его активе значится 11 побед подряд, пять из которых он одержал досрочно.

При этом нельзя сказать, что Поветкин не может одолеть Уайта. Да, британец обладает огромной физической мощью и зубодробительным левым хуком, а также тяжело бьёт по корпусу. Недаром его прозвищем является Похититель Тел. Но в его стиле достаточно пробелов, которыми Александр вполне может воспользоваться. Пусть британец и превосходит россиянина в росте, но не использует это преимущество так, как Джошуа или Кличко. Диллиан зачастую отдаёт инициативу сопернику и предпочитает действовать на контратаках. Безусловно, в этом аспекте он силён, но Русский Витязь всегда испытывал сложности именно в те моменты, когда его удерживали джебом на дальней дистанции, а в разменах был очень опасен.

В этом бою Поветкин сможет действовать первым номером и сам контролировать ход схватки. В плане тактической выучки он значительно превосходит Уайта и способен перебоксировать его. Вопрос лишь в том, готов ли он работать в высоком темпе на протяжении всех 12 раундов. Как признался его промоутер Андрей Рябинский, с годами Александр стал менее скоростным и выносливым, что вполне может сказаться на результате. Во многом именно это стало причиной его неудачи в битве с Джошуа. В определённый момент у россиянина закончились силы, чем мгновенно воспользовался молодой соперник. 32-летний Диллиан же гораздо моложе Поветкина и вряд ли сильно сбавит во второй половине дуэли.

«Поветкин говорит, что прекрасно себя чувствует. Всё выглядит вполне благоприятно. Но никто не знает, как сложится бой… Молодой Александр, конечно, был побыстрее. Но есть опыт, полученный в сражениях с топ-боксёрами. Надо понимать, что Уайт — один из самых опасных противников для Саши за всю его карьеру. Его не стоит недооценивать, он очень опасный», — цитирует РБК Рябинского.

Для Поветкина определённым поводом для оптимизма можно считать выступления Уайта в последних схватках. Если его победа над Чисорой в 2018-м была сверхубедительной, то год спустя Ривас и Вах смогли создать ему серьёзные проблемы. Колумбиец и вовсе отправил британца на канвас в девятом раунде, а поляк на протяжении боя зачастую смотрелся предпочтительнее. Тот факт, что Диллиан обладает не самой крепкой челюстью, подтверждают нокдаун в сражении с Паркером, а также нокаут в битве с Джошуа. В «рубке» он зачастую ведёт себя слишком безрассудно и забывает об обороне, чем вполне может воспользоваться опытный россиянин.

Да, пусть букмекеры и считают Уайта явным фаворитом грядущего противостояния, но известные в прошлом спортсмены придерживаются иного мнения. Так, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю уверен, что Поветкин возьмёт верх.

«Поветкин должен справиться с Уайтом. Я не считаю его очевидным аутсайдером, а кто так говорит — дилетанты или злопыхатели. Бой должен пройти в спокойном режиме, и всё решит хорошая подготовка. Саша — очень волевой человек, хорошо держит удар. Для него этот поединок — возможность доказать самому себе, что он ещё может. Диллиан же молодой, дерзкий и наглый, что тоже даёт определённое преимущество», — приводит слова Цзю «Чемпионат».

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд также выразил мнение, что не стоит заранее списывать Поветкина со счетов. Но при этом отметил, что во второй половине схватки на его действиях может сказаться возраст.

«Британец боксирует на своей территории, и это даёт ему определённое преимущество. Я верю в Сашу, в то, что он может составить хорошую конкуренцию. Но 40 лет — это достаточно серьёзный возраст. Поэтому сложно сказать, как он поведёт себя при высоком темпе и под большой нагрузкой. Уверен, что в первой половине боя Александр будет очень опасен. А как сложится вторая — зависит от функциональной готовности. Потому что в таком возрасте усталость может наступить прямо во время поединка — из-за огромных нагрузок. Надеюсь, что Поветкин хорошо готов», — заявил Дрозд РИА Новости.

Он также указал на сильные стороны Уайта, но заметил, что в прежнее время Поветкин не испытал бы проблем с боксёром такого калибра.

«Британец хорошо обучен и здорово контратакует. Шансы Александра на победу, наверное, как всегда, связаны прежде всего с ближним боем. Резкие входы, левый боковой на скачке. Думаю, что его классические удары должны принести пользу. Поветкин уже боксировал с соперниками с манерой, схожей с действиями Уайта, и нокаутировал их. Если отмотать на семь-восемь лет назад, то ни у кого вообще бы не возникло вопросов по поводу его победы. Но сегодня из-за возраста всё не так однозначно», — заключил Дрозд.

Что касается самого Александра, то на заключительной пресс-конференции он был предельно уважителен и не стал давать прогнозов на бой.

«Хочется поблагодарить Эдди за организацию этого боя. Благодарю Диллиана, он сильный и достойный боксёр. Я всегда относился к нему с уважением, считаю, что будет интересный и красивый бой. Мы хорошо подготовились», — заявил Поветкин.

Уайт также продемонстрировал, что испытывает к сопернику исключительно уважение, и высоко оценил его бойцовские навыки. В преддверии схватки он назвал Поветкина «опытным парнем» и выразил мнение, что тот входит в число сильнейших тяжеловесов планеты на протяжении последних 15 лет.

«Я ожидаю, что на ринге появится резкий и сконцентрированный Поветкин. Он смотрится хорошо, собранно. В своей прошлой схватке он показал, что всё ещё мотивирован, потому что вначале он плохо действовал, но был хорош в концовке. Мы знаем, что у Александра крепкая челюсть, а уступал он только действующим чемпионам мира — Энтони Джошуа и Владимиру Кличко», — цитирует Уайта Sky Sports.

Уайт заверил, что отлично готов к схватке и намерен продемонстрировать свои сильнейшие качества.

«Я уважаю его и поэтому тренировался так упорно. Я воспринимаю его всерьёз. Он очень опасен и знает это. Если он побьёт меня, то восстановит не только свою карьеру, но и жизнь. Я же собираюсь устроить хаос и показать на ринге настоящую жестокость», — заключил Уайт.