Поветкин ожидает, что его бой с Уайтом будет зрелищным

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Российский боксёр Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка с британцем Диллианом Уайтом.
Поветкин ожидает, что его бой с Уайтом будет зрелищным
  • РИА Новости

«Хочется поблагодарить Эдди за организацию этого боя. Благодарю Диллиана, он сильный и достойный боксёр. Я всегда относился к нему с уважением, считаю, что будет интересный и красивый бой. Мы хорошо подготовились», — сказал Поветкин на пресс-конференции.

Поветкин проведёт бой с Уайтом 22 августа в английском Брентвуде. Россиянин выйдет на ринг впервые с декабря 2019 года. Тогда он дрался с Майклом Хантером, а их схватка завершилась ничьей. 

Ранее сообщалось, что Поветкин сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию перед боем с Уайтом.

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