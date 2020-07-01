Промоутер назвал возможную дату реванша Фьюри и Уайлдера

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Операционный директор промоутерской компании Top Rank Брэд Джейкобс сообщил, когда может состояться бой-реванш между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.
Промоутер назвал возможную дату реванша Фьюри и Уайлдера
  • Reuters

По словам Джейкобса, которые передаёт Sky Sports, бой может состояться 19 декабря.

«Мы концентрируемся на этой дате и надеемся, что к тому времени ситуация почти нормализуется. Возможно, арену будет разрешено заполнить на 50% вместимости. На данный момент мы ищем лучшее место для проведения боя. Список вариантов сократится, и мы посмотрим, к чему это приведёт. У нас есть много предложений со всего мира. Пока прогресса в переговорах ни по одному из них мы не достигли», — рассказал промоутер.

Первый бой, состоявшийся в декабре 2018 года, завершился вничью, а уже во втором, прошедшем в феврале 2020 года, Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом и отобрал у него титул чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Ранее Эдди Хирн заявил, что бой Александра Поветкина перенесли на 22 августа из-за Лиги чемпионов.

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