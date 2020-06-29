Хирн заявил, что бой Поветкина перенесли на 22 августа из-за Лиги чемпионов
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«Мы всегда планировали начать бойцовский лагерь 25 июля, но подбирали оптимальную дату для Диллиана Уайта. После этого появилась Лига чемпионов, организаторы которой сообщили, что они планируют проводить матчи 8 и 15 августа. В итоге мы решили перенести бой на 22 августа», — цитирует Хирна BoxingScene.
Изначально бой переносился из-за пандемии коронавируса.
Поветкин 22 августа выйдет на ринг впервые с декабря 2019 года. Тогда Поветкин дрался с Майклом Хантером, а их бой завершился ничейным исходом.
Ранее чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри выразил мнение, что Уайту стоит беспокоиться перед боем с Поветкиным.