Хирн заявил, что бой Поветкина перенесли на 22 августа из-за Лиги чемпионов

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Промоутер Эдди Хирн объяснил, почему боксёрский поединок россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта был перенесён на 22 августа.
Хирн заявил, что бой Поветкина перенесли на 22 августа из-за Лиги чемпионов
  • Reuters

«Мы всегда планировали начать бойцовский лагерь 25 июля, но подбирали оптимальную дату для Диллиана Уайта. После этого появилась Лига чемпионов, организаторы которой сообщили, что они планируют проводить матчи 8 и 15 августа. В итоге мы решили перенести бой на 22 августа», — цитирует Хирна BoxingScene.

Изначально бой переносился из-за пандемии коронавируса.

Поветкин 22 августа выйдет на ринг впервые с декабря 2019 года. Тогда Поветкин дрался с Майклом Хантером, а их бой завершился ничейным исходом. 

Ранее чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри выразил мнение, что Уайту стоит беспокоиться перед боем с Поветкиным.

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