Хирн заявил, что бой Поветкина перенесли на 22 августа из-за Лиги чемпионов

Промоутер Эдди Хирн объяснил, почему боксёрский поединок россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта был перенесён на 22 августа.

«Мы всегда планировали начать бойцовский лагерь 25 июля, но подбирали оптимальную дату для Диллиана Уайта. После этого появилась Лига чемпионов, организаторы которой сообщили, что они планируют проводить матчи 8 и 15 августа. В итоге мы решили перенести бой на 22 августа», — цитирует Хирна BoxingScene.

Изначально бой переносился из-за пандемии коронавируса.

Поветкин 22 августа выйдет на ринг впервые с декабря 2019 года. Тогда Поветкин дрался с Майклом Хантером, а их бой завершился ничейным исходом.

Ранее чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри выразил мнение, что Уайту стоит беспокоиться перед боем с Поветкиным.