Боксёр Уайт: Поветкин — жёсткий русский мужик

Британский тяжеловес Диллиан Уайт охарактеризовал своего следующего соперника, россиянина Александра Поветкина.

«Ключ к победе над Поветкиным — не допускать недооценки и серьёзно отнестись к нему. Александр — ещё один парень, который выиграл всё. Он победил на Олимпийских играх и завоевал титул чемпиона мира в профессионалах. Мне нужно осознавать, что Поветкин — это серьёзная угроза. Он — жёсткий русский мужик из старой школы, он будет сильным и храбрым, это один из самых техничных бойцов, с которыми я дрался. Я не вижу, чтобы он замедлялся или терял навыки. У него до сих пор всё в порядке с техникой», — сказал Уайт Yahoo! Sports.

Бой 40-летнего россиянина с 32-летним британцем состоится 22 августа в «Бойцовском саду» промоутера Эдди Хирна.

Ранее Уайт рассказал, когда захотел подраться с Поветкиным.