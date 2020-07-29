Боксёр Уайт: Поветкин — жёсткий русский мужик

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Британский тяжеловес Диллиан Уайт охарактеризовал своего следующего соперника, россиянина Александра Поветкина.
Боксёр Уайт: Поветкин — жёсткий русский мужик
  • © REUTERS / Andrew Couldridge

«Ключ к победе над Поветкиным — не допускать недооценки и серьёзно отнестись к нему. Александр — ещё один парень, который выиграл всё. Он победил на Олимпийских играх и завоевал титул чемпиона мира в профессионалах. Мне нужно осознавать, что Поветкин — это серьёзная угроза. Он — жёсткий русский мужик из старой школы, он будет сильным и храбрым, это один из самых техничных бойцов, с которыми я дрался. Я не вижу, чтобы он замедлялся или терял навыки. У него до сих пор всё в порядке с техникой», — сказал Уайт Yahoo! Sports.

Бой 40-летнего россиянина с 32-летним британцем состоится 22 августа в «Бойцовском саду» промоутера Эдди Хирна.

Ранее Уайт рассказал, когда захотел подраться с Поветкиным.

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