Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Российский боксёр Александр Поветкин одержал досрочную победу над американцем Диллианом Уайтом в поединке в британском Брентвуде.

По ходу поединка сам Поветкин несколько раз побывал в нокдауне, однако в пятом раунде россиянин левым апперкотом отправил соперника в нокаут.

Таким образом Поветкин стал обладателем почётного пояс по версии WBC Diamond, а также завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который сделал его основным претендентом на титульный бой с действующим чемпионом Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что Папин победил Файфера и стал претендентом на титул WBC.