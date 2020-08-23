Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

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Российский боксёр Александр Поветкин одержал досрочную победу над американцем Диллианом Уайтом в поединке в британском Брентвуде.
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
  • Reuters

По ходу поединка сам Поветкин несколько раз побывал в нокдауне, однако в пятом раунде россиянин левым апперкотом отправил соперника в нокаут.

Таким образом Поветкин стал обладателем почётного пояс по версии WBC Diamond, а также завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который сделал его основным претендентом на титульный бой с действующим чемпионом Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что Папин победил Файфера и стал претендентом на титул WBC.

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