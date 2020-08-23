Папин победил Файфера и стал претендентом на титул WBC

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Россиянин Алексей Папин одержал победу над соотечественником Русланом Файфером в поединке в рамках боксёрского вечера в Казани.
Папин победил Файфера и стал претендентом на титул WBC
  • РИА Новости

Поединок завершился техническим нокаутом в 6-м раунде.

Благодаря победе Папин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжёлом весе, которым владеет Илунга Макабу.

В августе 2019 года Папин уже встречался с Макабу на ринге. Тогда он проиграл конголезцу решением судей.

Ранее сообщалось, что Поветкин оказался легче Уайта на взвешивании перед боем в Великобритании.

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