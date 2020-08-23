Папин победил Файфера и стал претендентом на титул WBC
- РИА Новости
Поединок завершился техническим нокаутом в 6-м раунде.
Благодаря победе Папин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжёлом весе, которым владеет Илунга Макабу.
В августе 2019 года Папин уже встречался с Макабу на ринге. Тогда он проиграл конголезцу решением судей.
Ранее сообщалось, что Поветкин оказался легче Уайта на взвешивании перед боем в Великобритании.