Папин победил Файфера и стал претендентом на титул WBC

Россиянин Алексей Папин одержал победу над соотечественником Русланом Файфером в поединке в рамках боксёрского вечера в Казани.

Поединок завершился техническим нокаутом в 6-м раунде.

Благодаря победе Папин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжёлом весе, которым владеет Илунга Макабу.

В августе 2019 года Папин уже встречался с Макабу на ринге. Тогда он проиграл конголезцу решением судей.

Ранее сообщалось, что Поветкин оказался легче Уайта на взвешивании перед боем в Великобритании.