«У Кличко удар сильнее»: Поветкин о победе над Уайтом, возможном бое с Усиком и британской публике

Временный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Александр Поветкин заявил, что не видит смысла в организации поединка с украинцем Александром Усиком. В ходе пресс-конференции в Москве он прокомментировал победу над Диллианом Уайтом и поделился ожиданиями от боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим. В свою очередь, его промоутер Андрей Рябинский отметил, что в будущем Поветкина ждёт реванш с Уайтом, а не схватка за титул суперчемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

В Москве состоялась пресс-конференция с участием временного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Александра Поветкин. Первый претендент на титул суперчемпиона Всемирного боксёрского совета поделился впечатлениями от победы над Диллианом Уайтом, рассказал о планах на будущее и ответил, считает ли британца сильнейшим нокаутёром среди своих бывших оппонентов.

На протяжении недели Поветкин остаётся одним из самых обсуждаемых спортсменов в мире единоборств. В рамках боксёрского турнира в Брентвуде россиянин отправил в глухой нокаут обладателя временного пояса WBC Уайта и шокировал боксёрский мир. На момент схватки британец считался фаворитом у букмекеров. Кроме того, первые раунды прошли под диктовку Диллиана и заставили серьёзно поволноваться фанатов Александра.

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В начале битвы у Русского витязя мало что получалось в ринге, а в четвёртом раунде его положение начало казаться критическим. В течение трёх минут Поветкин дважды оказался в нокдауне и был близок к поражению. При этом сам спортсмен признался, что не нервничал из-за этого.

«Был спокоен, будто я ничего не пропускал. Расслабился и руки полетели, провёл хорошую комбинацию... Не знаю за счёт чего восстанавливался после нокдаунов. Был уверен в том, что нужно делать. Но парень он крепкий, отрицать не буду. Второй нокдаун был хорошим», — заявил Поветкин в ходе пресс-конференции.

Однако уже в следующем отрезке поединка Поветкин как ни в чём не бывало пошёл в атаку, сблизился с Уайтом и мощнейшим левым апперкотом отправил того на настил. Многие болельщики и эксперты сходу признали нокаут одним из самых ярких в карьере 40-летнего тяжеловеса.

«Ещё не смотрел бой, но обязательно посмотрю и сделаю выводы, какие ошибки были и почему пропускал. На тренировках мы отрабатывали этот удар. Пусть кто-то думает, что это лаки-панч, но просто так ничего не бывает. Сейчас столько специалистов в боксе, что я даже не знаю, что говорить. Не считаю, что Уайт — это главный панчер в моей карьере. У Владимира Кличко удар сильнее», — отметил Поветкин.

Несмотря на уважительное отношение со стороны обоих оппонентов, в преддверии боя возник инцидент, который можно было расценить как провокацию со стороны британца. По окончании процедуры взвешивания Уайт не пожал руку Поветкину. Хотя за несколько дней до шоу Диллиан восхищался Александром и высоко оценивал его мастерство в ринге.

Как признался Поветкин, после окончании поединка они с Уайтом пожали друг другу руки, но не общались. Он также прокомментировал инцидент на взвешивании, отметив, что никак не отреагировал на поведение британца.

«Может, не увидел, может, испугался из-за коронавируса. Мне всё равно», — сказал Поветкин.

Стоит отметить, что для новоиспечённого чемпиона этот поединок стал пятым подряд, проведённым за пределами родной страны. С 2013-го по 2017 год Поветкин бился исключительно в России, после чего решил кардинально изменить вектор развития карьеры и сосредоточиться на выступлениях за рубежом. С того момента он четыре раза дрался в Великобритании, а однажды — в Саудовской Аравии.

«Мне понравилась британская публика. Им нравится бокс. Они могут болеть за спортсмена из другой команды, страны. Что касается выступления без зрителей, то никто не обращал на это внимания. Но есть ребята, которые без болельщиков боксируют лучше, спокойнее и делают более правильные вещи», — сказал спортсмен.

Безусловно, один из главных вопросов касался будущего Поветкина. Победа над Уайтом должна была не только позволить ему завоевать временный пояс WBC, но и сделать обязательным претендентом на титул Фьюри. Однако по разного рода причинам этого не произошло. Как сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, в ближайшее время Александру предстоит провести ответный поединок с Диллианом.

«Реванш — нормальная практика. Нам это интересно. Изначально планировалось, что победитель получит звание обязательного претендента. Но немного поменялись правила игры. Пока мы с этим не разбирались. Это сейчас затянется, но боксировать надо. Следующий бой — реванш. Мы стараемся держать слово, когда подписываем документы», — заявил Рябинский.

Промоутер также отметил, что был бы рад провести ответную битву между Поветкиным и Уайтом в России, но отметил, что не считает это первостепенной задачей.

«Не вижу разницы, где проводить поединок. Мне бы хотелось устроить его в России, потому что здесь давно не было такого крупного события. Но это не самоцель», — сказал Рябинский.

Сам Поветкин признался, что для него не имеет значения, где выступать, ведь «Россия всегда с ним», а также поделился мнением о возможной дуэли с Александром Усиком. В октябре 2019 года украинец дебютировал в тяжёлом весе, взяв верх над Чаззом Уизерспуном.

«Я очень положительно отношусь к Александру, это хороший человек и спортсмен. Зачем нам встречаться? У него свой путь, у меня — свой. Если бы мы были последними боксёрами в мире, то подрались бы, но мы не являемся таковыми», — заявил Поветкин.

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С ним согласился и Рябинский. Промоутер не стал ставить крест на перспективах устроить дуэль Поветкина с Усиком, но заверил, что в настоящее время у Русского витязя другие планы.

«Если вопрос стоит так: «Реален ли теоретически этот бой», — тот ответ: «Да, реален». Можно найти вариант, чтобы два этих хороших парня встретились где-то в мире и подрались. Но, как сказали в команде Усика, у них другие планы. У нас тоже. Зачем им драться? Да и политика вмешается. Из соперников будут делать врагов. Этого не нужно», — сказал Рябинский.

Также Поветкин поделился мнением о будущем выставочном поединке с участием легендарных боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего. Изначально схватка должна была состояться 12 сентября, но впоследствии была перенесена на 28 ноября. Александр не стал говорить, на чьей стороне будут его симпатии в грядущей дуэли, но признался, что будет пристально следить за развитием событий.

«Это великие боксёры. Всему миру будет интересно посмотреть этот бой. Пожелаем им здоровья, чтобы не покалечили друг друга», — заключил Поветкин.