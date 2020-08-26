Рябинский подтвердил, что реванш Поветкина с Уайтом состоится
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«Следующий бой у нас будет реванш. Потому что в контракте есть такой пункт и нам это интересно. Мы представляем интересы нашего бойца. Если он может зарабатывать деньги и показывать себя, значит, мы должны это делать», — сказал Рябинский на пресс-конференции.
23 августа 40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде поединка за титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.
Ранее Поветкин рассказал о состоянии здоровья после боя с Уайтом.