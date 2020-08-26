Рябинский подтвердил, что реванш Поветкина с Уайтом состоится

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что следующим соперником российского боксёра Александра Поветкина снова будет британец Диллиан Уайт.
Рябинский подтвердил, что реванш Поветкина с Уайтом состоится
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Следующий бой у нас будет реванш. Потому что в контракте есть такой пункт и нам это интересно. Мы представляем интересы нашего бойца. Если он может зарабатывать деньги и показывать себя, значит, мы должны это делать», — сказал Рябинский на пресс-конференции.

23 августа 40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде поединка за титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Ранее Поветкин рассказал о состоянии здоровья после боя с Уайтом.

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