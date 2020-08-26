Поветкин: был спокоен после четвёртого раунда боя с Уайтом
- РИА Новости
«Был спокоен, будто я ничего не пропускал. Расслабился, и руки полетели, провёл хорошую комбинацию», — сказал Поветкин на пресс-конференции.
При этом он признался, что не знает, за счёт чего ему удалось восстанавливаться после нокдаунов.
«Был спокоен и уверен в том, что нужно делать. Но парень он крепкий, отрицать не буду. Второй нокдаун был хороший», — добавил 40-летний спортсмен.
23 августа Поветкин одержал победу нокаутом над Уайтом в поединке за титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Для победы ему потребовалось пять раундов.
Ранее Поветкин признался, что ещё не смотрел свой бой с Уайтом.