Поветкин: был спокоен после четвёртого раунда боя с Уайтом

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал о своих мыслях после четвёртого раунда поединка с британцем Диллианом Уайтом.

«Был спокоен, будто я ничего не пропускал. Расслабился, и руки полетели, провёл хорошую комбинацию», — сказал Поветкин на пресс-конференции.

При этом он признался, что не знает, за счёт чего ему удалось восстанавливаться после нокдаунов.

«Был спокоен и уверен в том, что нужно делать. Но парень он крепкий, отрицать не буду. Второй нокдаун был хороший», — добавил 40-летний спортсмен.

23 августа Поветкин одержал победу нокаутом над Уайтом в поединке за титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Для победы ему потребовалось пять раундов.

Ранее Поветкин признался, что ещё не смотрел свой бой с Уайтом.