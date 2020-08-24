Несвойственная победа: почему нокаут Уайта может считаться лучшим в карьере Поветкина

Боксёр Александр Поветкин одним ударом отправил Диллиана Уайта в нокаут в бою за звание временного чемпиона WBC. По горячим следам россиянин не стал утверждать, что этот удар стал самым лучшим в его карьере. Однако равный ему по эффектности вряд ли удастся найти. RT вспоминает поединки Русского Витязя, в которых он отправлял соперников на настил.

Когда Александру Поветкину после боя за звание временного чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC) задали вопрос, стал ли сокрушительный удар, которым он нокаутировал Диллиана Уайта, лучшим в карьере, российский боксёр уклончиво ответил, что, возможно, это так. Однако если вспомнить все поединки за 15 лет, которые Русский Витязь провёл на профессиональном ринге и выиграл, то сомнения отпадут.

Даже когда Поветкин был моложе, реагировал гораздо быстрее и бился с менее титулованными соперниками, его нокауты не были такими впечатляющими. Обычно он одерживал победы после долгих серий ударов и не решал исход поединка всего одним выпадом. Также ему редко удавалось отыграться по ходу боя. С тем, что россиянин показал во встрече с Уайтом, могут сравниться лишь несколько исключительных эпизодов его карьеры.

Уилли Чепмэн, США / 17 декабря 2005-го

Малоизвестный, но при этом закончившийся убедительным нокаутом бой Поветкин провёл против американца Уилли Чепмэна. В декабре 2005-го россиянин боксировал в Германии в пятый раз за полгода, стараясь обратить на себя внимание промоутеров. Благодаря очередной досрочной победе ему это удалось.

В течение пяти раундов Чепмэн никак не мог толком попасть по Поветкину, а когда всё-таки нанёс первый удар, тут же получил мощный ответ слева. Соперник сразу упал навзничь. Американец успел встать на ноги, но россиянин после этого целой серией ударов заставил его прижаться к углу, и тогда рефери остановил бой.

Ричард Банго, Нигерия / 4 марта 2006-го

Сразу после боя с Чепмэном Поветкин встретился с серебряным призёром Олимпиады-1992 Ричардом Банго из Нигерии. За свою профессиональную карьеру он потерпел всего два поражения — от Николая Валуева и от Поветкина, когда сошёлся с ним в Германии в марте 2006 года.

Поединок не продлился долго. Уже во втором раунде Русский Витязь провёл серию точных и сильных ударов, от которой Банго свалился на настил. Нигериец поднялся на ноги до того, как рефери закончил счёт, однако не убедил его, что способен продолжать бой. Для Поветкина это была самая важная на тот момент победа в профессиональном боксе.

Теке Орух, Нигерия / 16 октября 2010-го

За год до завоевания чемпионского титула WBA Поветкин провёл в подмосковном Чехове рядовой поединок с нигерийцем Теке Орухом. Однако в череде ранних боёв россиянина эта встреча всё-таки выделяется на фоне других благодаря роскошному нокауту.

Русский Витязь выглядел существенно сильнее соперника на протяжении всего боя, и его досрочное окончание было вопросом времени. Оно произошло в концовке пятого раунда. Большой и неповоротливый Орух получил сильный встречный удар, после которого буквально распластался по полу.

При падении нигериец ещё и ударился о плечо Поветкина, что только усугубило его состояние. Для Теке, до этого потерпевшего два поражения подряд, это был последний выход на ринг, а россиянин с безупречным списком из 20 побед стал ближе к титульному поединку с Русланом Чагаевым.

Седрик Босвелл, США / 3 декабря 2011-го

После победы над Русланом Чагаевым и завоевания титула чемпиона мира по версии WBA Поветкина ждала первая защита. Первоначально россиянин должен был встретиться с Хасимом Рахманом, но тот отказался, требуя большой гонорар. Тогда WBA подобрала 42-летнего американца Седрика Босвелла.

Соперник оказался весьма выносливым. Он продолжал драться даже после того, как Поветкин один раз уронил его на пол и бросил на канаты. Но в восьмом раунде всё закончилось. Целый град ударов со стороны россиянина привёл к редкому для бокса исходу — Босвелл оказался в нокауте, когда ещё стоял на ногах. Сделав шаг вперёд, он повис на Русском Витязе, который тут же его сбросил с себя. В итоге Поветкин отпраздновал 23-ю победу в карьере.

Карлос Такам, Камерун / 24 октября 2014-го

Бой с Карлосом Такамом был очень важен для Поветкина. На кону стоял не только титул WBC Silver, но и сама возможность закрепиться в профессиональном боксе после поражения от Кличко. Карьера камерунца в 2014 году шла в гору, и проходным соперником для Русского Витязя его никак нельзя было назвать.

Оба боксёра подошли к поединку в Москве в отличной физической форме. С широкими ударами Такама, который превосходил соперника на 10 кг, Поветкин долго ничего поделать не мог. К четвёртому раунду судьи отдавали предпочтение камерунцу. Ко второй трети боя ситуация изменилась, но несущественно — теперь рефери склонялись к ничьей.

Лишь в девятом раунде Поветкин смог переломить ход боя и свалить Такама с ног, но на помощь ему пришёл гонг. Судья зафиксировал лишь нокдаун и велел продолжить поединок после минутной паузы. С возвращением на ринг Александр снова обрушился на соперника и левым хуком в подбородок отправил уже в несомненный нокаут. Ни до, ни по ходу боя Русский Витязь не был его фаворитом, но всё-таки сумел закончить его досрочной победой.

Майк Перес, Куба / 22 мая 2015-го

В 2015 году Поветкин уверенно возвращался на утраченные после боя с Владимиром Кличко позиции. За спиной у него были досрочные победы над Мануэлем Чарром и Карлосом Такамом, а впереди — первая защита титула WBC Silver с Майком Пересом, которая должна была открыть путь к чемпионскому бою с Деонтеем Уайлдером.

Бой с кубинцем в Москве в итоге стал самым коротким в карьере Поветкина. Уже на второй минуте стартового раунда Перес пропустил удар, после которого едва устоял на ногах. Прошло 15 секунд, и россиянин нанёс ещё один сокрушительный правый боковой, который отправил претендента на настил. Рефери стоило уже тогда остановить бой, но он дал Пересу последний шанс.

Дальше произошло неизбежное — Поветкин лишь слегка взмахнул руками, Перес оказался на канатах, и тогда уже продолжать поединок не было никакого смысла. То, что в итоге Русский Витязь одержал победу техническим нокаутом, не умаляло зрелищности, с которой он взял верх над кубинским боксёром.