Рябинский рассказал о гонораре Поветкина за реванш с Уайтом

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о предстоящем бое-реванше россиянина Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.
Рябинский рассказал о гонораре Поветкина за реванш с Уайтом
  • Reuters

«Там очень хороший гонорар. Я не могу раскрывать сумму. Она будет гораздо больше $1 млн. Достаточно хороший гонорар, чтобы поработать. Нам важно, чтобы бой состоялся до конца года», — приводит слова Рябинского РБК.

40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее Рябинский заявил, что у него есть вопросы по тому, как Поветкин провёл бой с Уайтом.

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