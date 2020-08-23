Рябинский рассказал о гонораре Поветкина за реванш с Уайтом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о предстоящем бое-реванше россиянина Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.

«Там очень хороший гонорар. Я не могу раскрывать сумму. Она будет гораздо больше $1 млн. Достаточно хороший гонорар, чтобы поработать. Нам важно, чтобы бой состоялся до конца года», — приводит слова Рябинского РБК.

40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее Рябинский заявил, что у него есть вопросы по тому, как Поветкин провёл бой с Уайтом.