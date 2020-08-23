Рябинкий о победе Поветкина: доволен результатом, но к бою есть вопросы

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал победу россиянина Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом.

«Я доволен результатом, но к бою есть вопросы, которые хотел бы обсудить с Сашей. Речь не только о нокдаунах. Пропускать такое количество джебов — безобразие, оказаться дважды на канвасе — безобразие. С этим надо поработать и понять, почему такое произошло», — приводит слова Рябинского РБК.

40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее Уайт заявил, что намерен провести реванш с Поветкиным.