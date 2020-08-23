Уайт заявил, что намерен провести реванш с Поветкиным

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что намерен провести реванш с россиянином Александром Поветкиным в конце 2020 года.

«Меня просто вырубили, всё же это тяжёлый вес. Главное, что у нас есть право на реванш по контракту. Я вернусь обратно в зал, а затем мы проведём новый поединок в конце года», — приводит слова Уайта пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.

40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что Уайту не потребовалась дополнительная медпомощь после боя с Поветкиным.