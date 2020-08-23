Уайт заявил, что намерен провести реванш с Поветкиным

Короткая ссылка
Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что намерен провести реванш с россиянином Александром Поветкиным в конце 2020 года.
Уайт заявил, что намерен провести реванш с Поветкиным
  • © povetkinalexandr
  • Instagram

«Меня просто вырубили, всё же это тяжёлый вес. Главное, что у нас есть право на реванш по контракту. Я вернусь обратно в зал, а затем мы проведём новый поединок в конце года», — приводит слова Уайта пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.

40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что Уайту не потребовалась дополнительная медпомощь после боя с Поветкиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить