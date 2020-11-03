Валуев прокомментировал госпитализацию Поветкина

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал информацию о заболевании Александра Поветкина коронавирусом.

В разговоре с «Чемпионатом» Валуев рассказал о своём опыте борьбы с заболеванием COVID-19 и высказался об отмене боя с Диллианом Уайтом, который был запланирован на 21 ноября.

«Очень жалко, что Саша заразился коронавирусом. Будет ли ждать Уайт? А куда он денется? Ждать он не обязан, конечно, бой он, возможно, какой-то и проведёт. Что касается коронавируса, то я сам переболел и знаю, что это такое. Очень большая нагрузка от него на сердце и лёгкие, бьёт по выносливости», — сказал Валуев.

Бывший боксёр, а ныне депутат Государственной думы не стал прогнозировать, когда Поветкин сможет вернуться на ринг.

«Трудно говорить, когда Саша будет готов выступать. Мы не знаем, какое поражение лёгких, как будет протекать болезнь. Даже врач вряд ли это скажет», — отметил Валуев.

Ранее стало известно, что Поветкин заболел коронавирусом.