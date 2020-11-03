В команде Поветкина рассказали о состоянии его здоровья
- РИА Новости
«Всё нормально, угроз нет. Александр в хорошей клинике, есть только температура, но ничего критичного. Сам Александр ничего дополнительно комментировать не будет. Он сконцентрирован на лечении», — заявил представитель команды Поветкина, слова которого передаёт ТАСС.
21 ноября Поветкин должен был провести второй бой с британцем Диллианом Уайтом в Великобритании, однако поединок был отменён из-за выявления коронавирусной инфекции у россиянина. Первый поединок, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.
Ранее сообщалось, что Цзю предостерёг Поветкина от ошибки при восстановлении после коронавируса.