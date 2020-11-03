В команде Поветкина рассказали о состоянии его здоровья

Представитель команды российского боксёра-тяжеловеса Александра Поветкина рассказал о состоянии здоровья спортсмена, госпитализированного из-за коронавирусной инфекции.

«Всё нормально, угроз нет. Александр в хорошей клинике, есть только температура, но ничего критичного. Сам Александр ничего дополнительно комментировать не будет. Он сконцентрирован на лечении», — заявил представитель команды Поветкина, слова которого передаёт ТАСС.

21 ноября Поветкин должен был провести второй бой с британцем Диллианом Уайтом в Великобритании, однако поединок был отменён из-за выявления коронавирусной инфекции у россиянина. Первый поединок, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что Цзю предостерёг Поветкина от ошибки при восстановлении после коронавируса.