«Не награда для спортсменов»: как отреагировали на идею присвоить Нурмагомедову звание Героя России

В спортивных и политических кругах не поддержали идею присвоения Хабибу Нурмагомедову звания Героя России. Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что высшая госнаграда не должна вручаться за спортивные достижения, а экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко отметил заслуги Нурмагомедова, однако выразил мнение, что присваивать бойцу звание Героя России всё же не стоит.

Непобеждённому российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову предлагают присвоить звание Героя Российской Федерации — высшую государственную награду страны. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Гаджимурад Омаров.

Представитель «Справедливой России» уже написал соответствующее обращение на имя президента России Владимира Путина. По словам парламентария, Нурмагомедов, завершивший карьеру после победы над Джастином Гэтжи, подаёт отличный пример молодёжи и уже стал частью истории страны.

«Хабиб в своём ещё молодом возрасте уже вписал своё имя в историю страны, причём не только своими спортивными достижениями. В наше непростое время, когда уровень нравственности среди молодёжи стремительно падает, он своим примером показывает, что любой мальчишка, если будет усердно заниматься и тренироваться, может достичь невероятных высот. Кроме того, его отношение к семье и семейным ценностям заслуживает глубокого уважения и почитания. Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающему поколению, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры!» — написал Омаров в Instagram.

Депутат также выложил фото с письмом Путину. В нём Омаров написал, что Нурмагомедов популяризирует спорт и здоровый образ жизни, а также ведёт благотворительную деятельность. По его мнению, большинство граждан России поддержат присвоение почётного звания спортсмену.

Однако коллега Омарова, депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, не согласилась с ним.

«Не знаю, у меня нет мнения. У нас, извините, чемпионов много, Героев России немного... Я считаю, что это, наверное, не награда для спортсменов... Она для людей, которые совершают какой-то подвиг. Нурмагомедов — профессиональный спортсмен, показал свою работу. Это работа, как у любого спортсмена-профессионала. Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Такого же мнения придерживается другой представитель нижней палаты Федерального собрания — Виталий Милонов.

«Он отличный парень, хорошо сражается. У него есть все регалии, которые положены для участника подобного рода соревнований. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал Героя России ему. Это неправильная практика — присваивать такое звание людям, которые побеждают в спортивных соревнованиях. Если это не сверхъестественный, сумасшедший и выдающийся поступок... Хабиб — отличный парень, супер, мы все его уважаем, но, наверное, он сам не считает себя человеком, который должен носить такое звание», — заявил Милонов «Вечерней Москве».

Согласился с коллегами и бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев. Он отметил, что перед тем, как выступать с подобной инициативой, Омарову следовало бы прочитать соответствующие документы, где чётко прописано, за что может быть вручена высшая государственная награда.

В свою очередь, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что чемпион UFC занимался единоборствами в том числе ради денег и был достаточно вознаграждён за свои успехи.

«Звание Героя РФ Хабибу в моём понимании — это всё-таки перебор. Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть... Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта. Хабиб зарабатывал в нём деньги, поэтому, считаю, не очень подходит под это звание. Но для меня герои, к примеру, те, кто воевал в чеченской кампании. Там многие это звание посмертно получили», — цитирует бойца «Чемпионат».

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Недоумение по поводу присвоения звания Нурмагомедову также выразил бывший боксёр Костя Цзю. По его мнению, спортсменов достаточно награждать спортивными титулами.

«Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России... Я не понимаю, как бы я ни уважал Хабиба и всё то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — отметил Цзю в разговоре со Sport24.

До сих пор звания Героя России удостаивались всего три спортсмена. Первой была лыжница Любовь Егорова. Она получила «Золотую Звезду» после трёх побед на зимних Олимпийских играх в 1994 году. Спустя два года Героем России стал борец Александр Карелин, завоевавший третье олимпийское золото в супертяжёлом весе. В 1998-м высшую награду страны получила ещё одна лыжница — Лариса Лазутина, тоже одержавшая три победы на одной Олимпиаде. С тех пор многие спортсмены показывали не менее выдающиеся результаты, однако не получали высшей государственной награды.