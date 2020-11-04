Роднина высказалась о предложении присвоить Нурмагомедову звание Героя России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказала мнение о предложении наградить российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова званием Героя России.

«Не знаю, у меня нет мнения. У нас, извините, чемпионов много, Героев России немного. Героя России первый и последний раз давал Ельцин. Я считаю, что это, наверное, награда не для спортсменов, а для людей, которые совершают какой-то подвиг. Он профессиональный спортсмен, показал свою работу. Это работа, как у любого спортсмена-профессионала. Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Всего в России звание Героя России присваивали трём спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее сообщалось, что депутат предложил Путину наградить Нурмагомедова званием Героя России.