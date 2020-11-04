Шлеменко назвал перебором предложение наградить Нурмагомедова званием Героя России

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказал мнение о предложении наградить российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова званием Героя России.
Шлеменко назвал перебором предложение наградить Нурмагомедова званием Героя России
  • РИА Новости

«Звание Героя РФ Хабибу, в моём понимании, это всё-таки перебор. Для меня герой — тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть… Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта. Хабиб зарабатывал в нём деньги, поэтому, считаю, не очень подходит под это звание», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

С предложением наградить Нурмагомедова званием Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Всего в России звание Героя России присваивали трём спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Ирина Роднина высказалась о предложении присвоить Нурмагомедову звание Героя России.

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