Цзю не понимает, за что присваивать Нурмагомедову звание Героя России
- РИА Новости
«Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России… Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и всё то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — приводит слова Цзю Sport24.
С предложением присвоить Нурмагомедову звание Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.
Всего в России звание Героя России присваивали трём спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.
32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.
Ранее сообщалось, что Александр Шлеменко назвал перебором предложение наградить Нурмагомедова званием Героя России.