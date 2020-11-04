Цзю не понимает, за что присваивать Нурмагомедову звание Героя России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю высказал мнение о предложении присвоить российскому чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

«Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России… Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и всё то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — приводит слова Цзю Sport24.

С предложением присвоить Нурмагомедову звание Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Всего в России звание Героя России присваивали трём спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее сообщалось, что Александр Шлеменко назвал перебором предложение наградить Нурмагомедова званием Героя России.