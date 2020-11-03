Похвала Нурмагомедову, план на бой с Порье и переход в полусредний дивизион: как Макгрегор готовится к возвращению в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим грэпплером в ММА. В то же время своим самым сложным соперником он считает не россиянина, а американца Нэйта Диаза. Кроме того, бывший чемпион промоушена в полулёгком и лёгком весе рассказал о плане на бой с Дастином Порье и намерении перейти в полусредний дивизион после завоевания пояса. Между тем Дана Уайт предположил, что Нурмагомедов может вернуться в октагон, поэтому пока титул останется у него.

Ирландский боец Конор Макгрегор, объявивший о возобновлении карьеры в UFC, вновь начал подогревать интерес к своей персоне. В ночь на понедельник он пообщался с болельщиками на своей странице в Twitter. Разумеется, большинство вопросов касалось его планов на будущее, а также коллег по лёгкому дивизиону.

Один из пользователей социальной сети поинтересовался, что Макгрегор думает о Хабибе Нурмагомедове. Тот не стал принижать достоинства своего принципиального соперника и отдал должное его борцовской технике.

«Феноменальный боец-грэпплер. На данный момент лучший в этом виде спорта. Но ответ у меня есть, они знают», — написал экс-чемпион UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях.

В то же время ирландец не считает россиянина своим самым сложным соперником. Больше всего проблем ему доставил американец Нейт Диаз, с которым он встречался дважды. Сначала Макгрегор уступил ему на турнире UFC 196 в марте 2016 года, а спустя пять месяцев взял реванш.

«Великолепный боец! Если третий бой состоится, размах будет эпичным. Бойцовский стиль Нейтана не сильно отличается от того, который практикую я. Если этому бою быть, я буду готов», — уверен Конор.

Также по теме Бой за наследие, баснословный гонорар и рекорд 30:0: ради чего Нурмагомедов может возобновить карьеру в UFC По окончании турнира UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Тем не менее в истории смешанных единоборств были...

Речь зашла и о самом недооценённом бойце промоушена. Это звание Макгрегор «присудил» Тони Фергюсону, уступившему в последнем поединке Джастину Гэтжи и лишившемуся шанса побороться за чемпионский пояс в лёгком весе. В то же время он предположил, что ситуация может поменяться.

Напомним, Макгрегор объявил о завершении карьеры в июне нынешнего года. Однако спустя четыре месяца появились первые слухи о его возвращении в октагон. На протяжении некоторого времени ирландец активно критиковал Дану Уайта, по вине которого якобы срывались его поединки. А затем заявил, что его очередной бой не будет иметь никакого отношения к промоушену.

Но уже в конце октября стало известно, что 23 января может состояться реванш ирландца с Дастином Порье, который организует UFC.

«Я не только буду стремиться одолеть его быстрее, чем в прошлый раз, но и постараюсь улучшить удар, которым усыпил его! Порье — чертовски хороший боец, но я — Макгрегор! Моё состояние снова в бесконечное количество раз лучше! Иногда в жизни возникает необходимость поместить себя в определённые обстоятельства, чтобы потом оказаться в лучшей форме. Сейчас я в превосходном состоянии и с нетерпением жду боёв», — оценил Макгрегор свою форму.

Своё возвращение в смешанные единоборства ирландец связывает с тем, что у него осталось «незавершённое дело» в лёгком дивизионе. Однако он не намерен ограничиваться этой весовой категорией и уже заявил, что рассчитывает перейти в полусредний вес.

Несмотря на амбициозные цели Конора и большое количество желающих занять место Хабиба, судьба чемпионского пояса пока не решена. Руководство промоушена пока не торопится раскрывать свои планы. По словам Уайта, россиянин по-прежнему остаётся действующим чемпионом, поэтому о вакантности титула не может быть и речи. Он предположил, что боец ещё вернётся в октагон, чтобы одержать 30-ю победу, как этого хотел его покойный отец Абдулманап Нурмагомедов.

«Он чемпион. Мы дадим ему время, чтобы он определился с дальнейшими действиями… Хабиб сказал, что планирует поговорить с матерью», — приводит слова Уайта Essentially Sports.

В команде спортсмена пока никак не комментируют предположения о его возвращении. Лишь менеджер россиянина Али Абдель-Азиз на предложение организовать титульный бой между Макгрегором и Порье ответил, что вакантного пояса сейчас нет.

Интересно, что после заявления Нурмагомедова об уходе одним из претендентов на пояс себя назвал и бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер, являвшийся резервистом в главном бою UFC 254. По его мнению, за чемпионство также должны побороться Макгрегор, Фергюсон и Порье, поэтому необходимо провести однодневный турнир, победитель которого получит титул.

Что касается самого Нурмагомедова, то он неоднократно подчёркивал, что не намерен нарушать данное матери слово и возвращаться в октагон. Более того, он рассчитывает, что его преемником уже в следующем году станет представитель его команды Ислам Махачев.

Россиянин должен был встретиться с Рафаэлем Дос Аньосом в рамках турнира UFC 254, однако бразилец сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден сняться. Промоушен не отказался от идеи свести бойцов и назначил новый поединок на 15 ноября. Их поединок станет главным событием на турнире UFC Vegas 14.

«Следующий король лёгкого веса», — прокомментировал анонс Нурмагомедов.