Экс-чемпион UFC Силва подтвердил, что завершает карьеру

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Бывший чемпион UFC в среднем весе бразилец Андерсон Силва подтвердил, что бой с ямайцем Юрайей Холлом стал последним в его профессиональной карьере.
Экс-чемпион UFC Силва подтвердил, что завершает карьеру
  • Reuters

«Доброе утро, народ. Сегодня особенный день по одной простой причине — я хочу попрощаться с жизнью, посвящённой спорту. Вчера я вышел и снова делал то, что люблю, и даже не предполагал, что буду чувствовать себя счастливым. Даже в поражении я в мире с самим собой. Хочу от всего сердца поблагодарить свою команду, семью, всех своих друзей и болельщиков, которые все эти годы смотрели мои бои и поддерживали меня», — написал Силва в своём Instagram.

В послужном списке 45-летнего бразильца 45 поединков на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. В его активе 34 победы (23 из них — нокаутом) при 11 поражениях. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

В UFC он провёл 25 боёв. С октября 2006 года по июль 2013-го Силва являлся чемпионом UFC в среднем весе. Он провёл десять успешных защит титула.

Ранее сообщалось, что Холл победил Силву техническим нокаутом на UFC Fight Night 181.

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