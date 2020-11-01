Холл победил Силву техническим нокаутом на UFC Fight Night 181

Ямайский боец смешанного стиля Юрайя Холл одержал победу над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой на турнире UFC Fight Night 181 в Лас-Вегасе.

Reuters

Поединок завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде. Для Холла эта победа стала 16-й в MMA при девяти поражениях. Силва потерпел 11 поражение в карьере при 34 победах. Ранее Силва назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом.