Экс-чемпион UFC Силва назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом
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«Мой любимый боец — Хабиб. Кто первый номер рейтинга P4P? Для меня такого понятия нет. Есть разные бойцы, разные шоу, но рейтинга бойцов вне весовой категории не существует», — заявил бразилец в интервью на YouTube-канале The Schmo.
Нурмагомедов возглавил список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после победы над американцем Джастином Гэтжи, которую он одержал 24 октября на турнире UFC 254. Сразу после боя россиянин объявил о завершении карьеры.
Ранее Александр Волков высказался насчёт лидерства Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов UFC.