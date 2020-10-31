Волков высказался насчёт лидерства Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался на тему решения промоушена поставить на первое место лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории чемпиона в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, который сместил на вторую позицию экс-обладателя титула в полутяжёлом весе Джона Джонса.

«Я не очень разбираюсь в том, каким образом эти рейтинги составляются. Джон Джонс, наверное, какое-то время просто был неактивным. Когда у него был последний бой, я и не вспомню. И он не так ярко и уверенно выигрывал последние поединки, как это делал Хабиб. Хотя в первых боях Джонс побеждал ярко и красиво, каждый раз показывая что-то новое. Думаю, что на данный момент, наверное, так и есть. А когда Джонс вернётся и проявит себя, то посмотрим, что будет», — сказал Волков на YouTube-канале «Вестник ММА».

Нурмагомедов возглавил список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после победы над американцем Джастином Гэтжи, которая была добыта 24 октября на турнире UFC 254. Сразу после боя россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Волков рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой в UFC.