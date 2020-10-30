Волков рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой в UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал, с кем бы ему хотелось выйти на поединок.

«Читаю ваши комменты, с кем мне провести следующий бой! Многие из вас в теме ситуации в дивизионе, ну а кто-то считает, что мне нужно подраться с Александром Емельяненко. Сам бы я хотел видеть следующим оппонентом Алистера Оверима или Жаирзиньо Розенструйка. Думаю, что именно эти бои имеют смысл для меня. Ну а пока стараюсь не терять форму!» — написал Волков в Instagram.

24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Волков нокаутировал американца Уолта Харриса. Для российского бойца эта победа стала 32-й при восьми поражениях в MMA. При этом это его шестой выигранный бой в UFC.

Ранее тренер Волкова Тарас Кияшко заявил, что боец будет готов драться зимой.