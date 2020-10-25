Тренер Волкова: готовы будем подраться зимой

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Тарас Кияшко, тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова, прокомментировал победу подопечного над Уолтом Харрисом на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
Тренер Волкова: готовы будем подраться зимой
  • Reuters

«Саша в прекрасной форме после боя, всё хорошо, без повреждений. Он чистый вышел после боя. Чувствует себя прекрасно! Можно ли назвать этот бой лёгкой прогулкой? Любой бой лёгкой прогулкой быть не может. Потому можно сказать, что Волков отработал чётко и победил. Думаю, что второй бой будет месяца через три. Готовы будем зимой подраться!» — цитирует Кияшко Metaratings.

Волков нокаутировал американского соперника во втором раунде боя, который состоялся 24 октября в Абу-Даби.

Ранее американский журналист восхитился победой Волкова над Харрисом.

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