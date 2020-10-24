Американский журналист восхитился победой Волкова над Харрисом
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«О боже. Волков побеждает техническим нокаутом во втором раунде. Идеальный удар по телу. Сегодня он выглядел фантастически», — написал Хельвани в своём Twitter.
Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.
Ранее Волков нокаутировал Харриса на турнире UFC 254. Для российского бойца эта победа стала 32-й при восьми поражениях в MMA. При этом это его шестой выигранный бой в UFC.