Американский журналист восхитился победой Волкова над Харрисом

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Американский журналист Ариэль Хельвани отреагировал на победу российского бойца смешанного стиля Александра Волкова над представителем США Уолтом Харрисом на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
Американский журналист восхитился победой Волкова над Харрисом
  • © РИА Новости

«О боже. Волков побеждает техническим нокаутом во втором раунде. Идеальный удар по телу. Сегодня он выглядел фантастически», — написал Хельвани в своём Twitter.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Волков нокаутировал Харриса на турнире UFC 254. Для российского бойца эта победа стала 32-й при восьми поражениях в MMA. При этом это его шестой выигранный бой в UFC.

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