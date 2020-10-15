Макгрегор согласен провести бой с Порье 23 января

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что согласен выйти на поединок с Дастином Порье 23 января 2021 года.
Макгрегор согласен провести бой с Порье 23 января
  • Reuters

Прежде глава UFC Дана Уайт заявил, что у него нет возможности организовать бой Макгрегора и Порье в 2020 году, потому была предложена дата — 23 января.

«Принимаю 23 января! Моя цель — чтобы этот бой состоялся на стадионе «Ковбойз». Этот стадион сможет вмести всю толпу. Я буду готов к Техасу, и Техас будет готов к моим фанатам! А потом — Мэнни Пакьяо», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.

Ранее Макгрегор признался, что рассматривает поединок с Порье в качестве подготовки к бою с Пакьяо.

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