Макгрегор признался, что рассматривает поединок с Порье в качестве подготовки к бою с Пакьяо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что в поединке с Дастином Порье намеревается лучше изучить стиль ведения боя леворуких бойцов.

«Верно, я хочу изучить стиль бойцов с левосторонней стойкой. Я продолжаю оттачивать свои навыки в ММА и жёстких соревнованиях, пока буду готовиться к поединку с Мэнни. Нелегко переключаться между видами спорта, а затем снова возвращаться к одному виду. Но я хочу держаться рядом с крутыми парнями. Это честно», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.

На карьере 32-летнего ирландца уже есть опыт выступлений в боксе. 26 августа 2017 года он нокаутом проиграл американцу Флойду Мейвезеру.

Ранее Порье допустил, что Макгрегор хочет подраться с ним перед боем с Пакьяо.