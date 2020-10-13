Макгрегор признался, что рассматривает поединок с Порье в качестве подготовки к бою с Пакьяо
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«Верно, я хочу изучить стиль бойцов с левосторонней стойкой. Я продолжаю оттачивать свои навыки в ММА и жёстких соревнованиях, пока буду готовиться к поединку с Мэнни. Нелегко переключаться между видами спорта, а затем снова возвращаться к одному виду. Но я хочу держаться рядом с крутыми парнями. Это честно», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Первый бой Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.
На карьере 32-летнего ирландца уже есть опыт выступлений в боксе. 26 августа 2017 года он нокаутом проиграл американцу Флойду Мейвезеру.
Ранее Порье допустил, что Макгрегор хочет подраться с ним перед боем с Пакьяо.