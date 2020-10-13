Порье: Макгрегор хочет подраться со мной перед боем с Пакьяо

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье прокомментировал возможный поединок с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Возможно, он хочет нашего боя, потому что собирается сразиться с Мэнни Пакьяо. Об этом говорилось в новостях. Не знаю, хочет ли UFC, чтобы он выступил ещё раз, прежде чем они разрешат ему подраться с Пакьяо, или же Конор просто хочет ещё один поединок в этом году. Возможно, это его установка. Он хочет драться с левшой, прежде чем провести бой с другим левшой. Я не знаю, что происходит, но думаю, что в этом его план», — цитирует Порье MMAjunkie.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.

Мэнни Пакьяо является чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Super.

Ранее Нурмагомедов заявил, что отказался от совместного проекта с Макгрегором.