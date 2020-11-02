Уайт допустил возвращение Нурмагомедова в UFC

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт не стал исключать возможность возвращения в смешанные единоборства действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Уайт допустил возвращение Нурмагомедова в UFC
  • Reuters

«Он чемпион, и мы дадим ему время, чтобы он понял, чего хочет. У меня хорошее предчувствие, что он вернётся. Хабиб сказал, что обсудит это со своей мамой», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 181.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее сообщалось, что Макгрегор объявил о возвращении в лёгкий дивизион UFC.

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