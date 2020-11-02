Уайт допустил возвращение Нурмагомедова в UFC
- Reuters
«Он чемпион, и мы дадим ему время, чтобы он понял, чего хочет. У меня хорошее предчувствие, что он вернётся. Хабиб сказал, что обсудит это со своей мамой», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 181.
32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.
Ранее сообщалось, что Макгрегор объявил о возвращении в лёгкий дивизион UFC.