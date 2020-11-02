Макгрегор назвал самого недооценённого бойца UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, кто по его мнению является самым недооценённым бойцом в UFC.

«Тони Фергюсон. Впрочем, в этом пустом и забывчивом мире всё каждый день меняется», — написал Макгрегор в своём Twitter.

В послужном списке 36-летнего бойца 25 побед и четыре поражения в профессиональной карьере. С октября 2017 по апрель 2018 года он являлся временным чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Свой последний на данный момент поединок он провёл 9 мая. Фергюсон проиграл своему соотечественнику Джастину Гэтжи в бою за временный пояс в лёгком весе и право сразиться с обладателем регулярного титула — россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что Макгрегор оценил бойцовские навыки Нурмагомедова.