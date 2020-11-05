Депутат Милонов оценил предложение о присвоении Нурмагомедову звания Героя России

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал предложение присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
Депутат Милонов оценил предложение о присвоении Нурмагомедову звания Героя России
  • РИА Новости

«С каких это? Он отличный парень. Хорошо сражается. У него есть все регалии, которые положены для участника подобного рода соревнований. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал Героя России ему», — цитирует Милонова vm.ru.

Он также выразил мнение, что неправильно присваивать такое звание за спортивные достижения, а также предположил, что Нурмагомедов и сам не считает себя человеком, достойным этого звания.

С предложением присвоить Нурмагомедову звание Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Всего в России звание Героя России присваивали трём спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Константин Цзю признался, что не понимает, за что присваивать Нурмагомедову звание Героя России.

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