Губерниев высказался о предложении присвоить Нурмагомедову звание Героя России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о предложении наградить российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова званием Героя России.

«Посмотрим, как отреагируют депутаты. Но давайте не будем разбрасываться званиями. У нас есть звание Герой Труда. Если говорить, например, о звании Герой Труда — такая спортсменка, как Светлана Ромашина, его, безусловно, достойна. Хабиб, безусловно, тоже хороший спортсмен», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

С предложением наградить Нурмагомедова званием Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Всего в России звание Героя России присваивали трём спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее сообщалось, что Александр Шлеменко назвал перебором предложение наградить Нурмагомедова званием Героя России.