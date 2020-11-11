Шлеменко прокомментировал возможное возвращение Нурмагомедова

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о возможном возвращении в профессиональный спорт чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Шлеменко прокомментировал возможное возвращение Нурмагомедова
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«Верю ли я в возвращение Нурмагомедова? А почему нет? Хабиб так быстро ушёл, но пояс-то не оставил. Титул всё равно числится за ним. Как мне кажется, Хабиб уходил для того, чтобы передать пояс Исламу Махачеву. Однако у того срывается бой и задерживается восхождение до титульного поединка. Возможно, появился какой-то интересный бой с тем же Сен-Пьером. Уход Нурмагомедова я расценил как паузу. Она реально ему была нужна. У него умер отец и тренер в одном лице, да и год вообще был сложным. Сейчас многие бойцы остались без поединков. Критика из-за того, что уже ушёл, а теперь решил вернуться? Всем мил не будешь. Те, кто хочет негатив выплеснуть, всё равно придумают причину. Тем более это просто намёк. Может, Абдель-Азиз просто подогрел интригу», — сказал Шлеменко «Чемпионату».

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На профессиональном уровне россиянин одержал 29 побед в 29 поединках.

Ранее менеджер Нурмагомедова намекнул на возвращение бойца в октагон.

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