Минаков: если Нурмагомедов принял решение вернуться, это будет подарком для болельщиков

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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, выступающий в Bellator, поделился мнением о возможном возвращении в профессиональный спорт чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Минаков: если Нурмагомедов принял решение вернуться, это будет подарком для болельщиков
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«Мы не знаем, что в голове у Нурмагомедова. То заявление, которое он сделал, стало неожиданностью для всех. Возможно, оно было обдумано, но сделано на эмоциях. Ключевую роль в этом решении сыграла семья. Может, что-то изменилось. Если Хабиб принял решение вернуться, то это будет подарком для всех болельщиков. Все ждали 30-й поединок против Сен-Пьера, о чём когда-то говорил Абдулманап. Думаю, ни у кого не повернётся язык критиковать Нурмагомедова, если он решит вернуться. Все понимают, что произошло в последнее время. Можно только предполагать, что творится у него внутри. Какое бы решение Хабиб в итоге ни принял, мы все должны его поддержать», — цитирует Минакова «Чемпионат».

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На профессиональном уровне россиянин одержал 29 побед в 29 поединках. Накануне менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оставил сообщение в Twitter с цифрами «30-0».

Ранее Шлеменко прокомментировал возможное возвращение Нурмагомедова.

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