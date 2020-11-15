Макгрегор не против провести бой с Дос Аньосом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что открыт к поединку с экс-обладателем титула в лёгком весе бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом.
Макгрегор не против провести бой с Дос Аньосом
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Дастин первый, но я готов ко всему. Возврат к классике. Винтажное развлечение ММА», — написал Макгрегор в Twitter, прикрепив фото с пресс-конференции с Дос Аньосом.

Ирландец должен был провести бой с бразильцем в 2016 году на турнире UFC 196, но поединок был отменён из-за перелома стопы у Дос Аньоса.

Следующий бой Макгрегора состоится 23 января 2021 года на UFC 257. Соперником ирландца станет американец Дастин Порье.

Ранее Дос Аньос вызвал на бой Макгрегора после победы на UFC Vegas 14.

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