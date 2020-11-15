Дос Аньос вызвал на бой Макгрегора после победы на UFC Vegas 14

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лëгком весе Рафаэль Дос Аньос после победы над американцем Полом Фелдером на турнире UFC Vegas 14 заявил о желании провести бой с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Я готов драться с любым бойцом, поскольку мне нужно войти в очередь за титульный бой. Я готов сразиться с каждым, кто претендует на пояс. Если Хабиб Нурмагомедов действительно ушёл навсегда и оставит пояс, то дивизион открыт. Здесь может произойти всё что угодно. На мой взгляд, единственными реальными и настоящими чемпионами в этом дивизионе были я и Конор Макгрегор. Остальные были временными. Если я хочу драться за титул, то Конор — как раз тот боец, который мне нужен сейчас», — заявил бразилец на пресс-конференции после боя.

Дос Аньос одержал победу над Фелдером в пятираундовом бою раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Дос Аньос победил Фелдера в главном бою UFC Vegas 14.