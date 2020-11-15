Дос Аньос вызвал на бой Макгрегора после победы на UFC Vegas 14
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«Я готов драться с любым бойцом, поскольку мне нужно войти в очередь за титульный бой. Я готов сразиться с каждым, кто претендует на пояс. Если Хабиб Нурмагомедов действительно ушёл навсегда и оставит пояс, то дивизион открыт. Здесь может произойти всё что угодно. На мой взгляд, единственными реальными и настоящими чемпионами в этом дивизионе были я и Конор Макгрегор. Остальные были временными. Если я хочу драться за титул, то Конор — как раз тот боец, который мне нужен сейчас», — заявил бразилец на пресс-конференции после боя.
Дос Аньос одержал победу над Фелдером в пятираундовом бою раздельным решением судей.
Ранее сообщалось, что Дос Аньос победил Фелдера в главном бою UFC Vegas 14.