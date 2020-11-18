Дядя Нурмагомедова считает, что Хабиб может провести ещё несколько боёв

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил уверенность в том, что 32-летний боец должен продолжить карьеру.

«Я был против завершения карьеры Хабиба в это время. Я единственный человек, который был против этого решения, но он — самостоятельный человек и принимает решения сам. Я и сейчас против, Хабиб ещё может драться. Что касается его возвращения, то возможен любой сценарий. Но это будет его личное решение. Я же хочу, чтобы Хабиб провёл бой, и не один, потому что я профессиональный спортсмен и бывший тренер. Я мыслю так, Хабиб — по-другому, его мать — тоже по-другому», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

24 октября 2020 года, сразу после победы над американцем Джастином Гэтжи, Нурмагомедов сообщил, что тот поединок стал для него последним в UFC. На профессиональном уровне россиянин одержал 29 побед в 29 поединках.

Ранее Шлеменко допустил возвращение Нурмагомедова.