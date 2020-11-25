Порье: если Нурмагомедов ушёл, то мой бой с Макгрегором должен быть титульным

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье заявил, что его следующий поединок должен быть титульным, потому что обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

«Думаю, если Нурмагомедов ушёл и не вернётся, то я следующий в списке претендентов на титул. Это должен быть титульный бой. Бой может пройти за пояс неоспоримого чемпиона. Я думаю, в этом есть смысл. Дана Уайт говорит одно, а Хабиб — другое. Кто знает, где правда? Время покажет», — цитирует Порье MMAJunkie.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.

Следующий поединок Порье пройдёт 23 января на турнире UFC 257. Соперником станет бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на одном турнире с Макгрегором.